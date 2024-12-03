Repubblica: “Bove può lasciare presto la terapia intensiva, sarà traferito in cardiologia”

I medici si stanno concentrando sulle cause della fibrillazione

Per Edoardo Bove quella di ieri è stata una giornata positiva. Il ragazzo potrebbe presto lasciare il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Careggi. I primi esami di domenica sera hanno escluso danni neurologico e a livello cardiaco, per cui adesso i medici si stanno concentrando sulle cause della fibrillazione e dell'arresto cardiaco. Il tutto anche per capire come gestire al meglio il recupero del ragazzo a livello agonistico e non. Potrebbero volerci acuni giorni per vederlo uscire da Careggi. Adesso probabilmente sarà trasferito nel reparto di cardiologia. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/castellacci-su-bove-ce-stata-unaritmia-cardiaca-impossibile-prevedere-se-potra-tornare-a-giocare/279265/