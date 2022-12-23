Repubblica, Bologna mette gli occhi in casa Fiorentina: sondaggi per Maleh e Terzic

Il Bologna è interessato a due giocatori della Fiorentina e i contatti tra club continuano anche in questi ultimi giorni. I giocatori in questione sono Terzic e Maleh, con il terzino che è anche tra i...

A cura di Redazione Labaroviola 23 dicembre 2022 16:10

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