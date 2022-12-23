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Repubblica, Bologna mette gli occhi in casa Fiorentina: sondaggi per Maleh e Terzic

Il Bologna è interessato a due giocatori della Fiorentina e i contatti tra club continuano anche in questi ultimi giorni. I giocatori in questione sono Terzic e Maleh, con il terzino che è anche tra i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 16:10
Repubblica, Bologna mette gli occhi in casa Fiorentina: sondaggi per Maleh e Terzic -
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Bologna è interessato a due giocatori della Fiorentina e i contatti tra club continuano anche in questi ultimi giorni. I giocatori in questione sono Terzic e Maleh, con il terzino che è anche tra i più graditi obiettivi del club in vista di questo mercato di gennaio. A riportarlo è l'edizione bolognese de La Repubblica.

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