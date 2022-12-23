Repubblica, Bologna mette gli occhi in casa Fiorentina: sondaggi per Maleh e Terzic
Il Bologna è interessato a due giocatori della Fiorentina e i contatti tra club continuano anche in questi ultimi giorni. I giocatori in questione sono Terzic e Maleh, con il terzino che è anche tra i...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 16:10
Il Bologna è interessato a due giocatori della Fiorentina e i contatti tra club continuano anche in questi ultimi giorni. I giocatori in questione sono Terzic e Maleh, con il terzino che è anche tra i più graditi obiettivi del club in vista di questo mercato di gennaio. A riportarlo è l'edizione bolognese de La Repubblica.
CT MAROCCO FA ARRABBIARE: “RISPETTO LA FIORENTINA, MA AMRABAT DOVREBBE GIOCARE IN UN TOP CLUB”
https://www.labaroviola.com/ct-marocco-fa-arrabbiare-rispetto-la-fiorentina-ma-amrabat-dovrebbe-giocare-in-un-top-club/196798/