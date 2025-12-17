17 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:40

Repubblica: "Boga esterno favorito a gennaio, Martel o Lovric a centrocampo. Coppola del Brighton in difesa"

Repubblica: “Boga esterno favorito a gennaio, Martel o Lovric a centrocampo. Coppola del Brighton in difesa”

17 Dicembre · 13:13

Boga è in uscita dal Nizza, dove qualche giorno fa è stato aggredito fisicamente da alcuni ultras

Per salvarsi serve un vero e proprio miracolo e la Fiorentina sta provando a muoversi in tempo per poter acquistare dei giocatori in grado di farlo. Tra le necessità c’è un difensore centrale con alcuni nomi tornati in voga: Coppola del Brighton, Becao o Leite. Dopo la retroguardia, c’è da sistemare il centrocampo, e anche qui si parla di Martel del Colonia o Sandi Lovric dell’Udinese. Capitolo esterno invece, si sono riaperte le porte per Jeremie Boga, ex Atalanta e Sassuolo e vecchia conoscenza del campionato italiano, che piace molto come soluzione per il mercato di riparazione. Così scrive La Repubblica

