Repubblica: “Boga esterno favorito a gennaio, Martel o Lovric a centrocampo. Coppola del Brighton in difesa”

Per salvarsi serve un vero e proprio miracolo e la Fiorentina sta provando a muoversi in tempo per poter acquistare dei giocatori in grado di farlo. Tra le necessità c’è un difensore centrale con alcuni nomi tornati in voga: Coppola del Brighton, Becao o Leite. Dopo la retroguardia, c’è da sistemare il centrocampo, e anche qui si parla di Martel del Colonia o Sandi Lovric dell’Udinese. Capitolo esterno invece, si sono riaperte le porte per Jeremie Boga, ex Atalanta e Sassuolo e vecchia conoscenza del campionato italiano, che piace molto come soluzione per il mercato di riparazione. Così scrive La Repubblica