Repubblica: "Beltran verso il River Plate, alla Fiorentina il 50% sulla futura rivendita"
Accordo sulla base di 7 milioni, ora manca soltanto il sì dell’attaccante argentino
L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul futuro di Lucas Beltran, sempre più vicino, secondo il quotidiano, a un ritorno al River Plate. Nonostante manchi ancora la decisione definitiva dell’attaccante argentino, la trattativa con la Fiorentina sarebbe ormai ben avviata.
Il club viola avrebbe infatti raggiunto un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 7 milioni di euro, mantenendo inoltre una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.
Si tratterebbe comunque di una significativa minusvalenza rispetto ai 24 milioni investiti dalla Fiorentina tre anni fa per acquistarlo. Un’operazione che però, nell’ottica della spending review avviata dal club, permetterebbe a Fabio Paratici di alleggerire il monte ingaggi, considerando che Beltran percepisce uno degli stipendi più alti tra i giocatori rientrati dai prestiti.
Resta adesso da capire la volontà del calciatore, che già nella scorsa stagione aveva scelto di non tornare in Argentina pur di restare in Europa, accettando il trasferimento al Valencia, esperienza che però non ha dato i risultati sperati.