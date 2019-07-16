Repubblica, Balotelli è la pista maggiormente calda per l'attacco viola. Il nodo...

Secondo La Repubblica la pista maggiormente calda per l’attacco viola porterebbe a Mario Balotelli. La Fiorentina ha deciso di prendere in considerazione questa soluzione. Il problema principale resta...

Secondo La Repubblica la pista maggiormente calda per l’attacco viola porterebbe a Mario Balotelli. La Fiorentina ha deciso di prendere in considerazione questa soluzione. Il problema principale resta sicuramente l’alto ingaggio che il bomber richiede visti i 4 milioni che percepiva al Marsiglia. E’ necessario attendere del tempo per capire se l’attaccante è disposto ad abbassare le sue pretese economiche, in caso di risposta positiva l’operazione sarebbe veramente fattibile. Firenze è una piazza più che gradita a Balotelli e quando c’è la volontà tutto è possibile, un accordo si può sempre trovare. E la possibilità di riconquistarsi in viola la nazionale lo stuzzica molto