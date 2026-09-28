Repubblica: "Atta e i segnali di crescita al Viola Park. La sosta per arrivare pronto col Genoa"

Il centrocampista francese sta aumentando progressivamente i carichi di lavoro per ritrovare la condizione

Arthur Atta resta uno dei profili su cui la Fiorentina intende puntare forte. Il centrocampista giunto dall'Udinese non è ancora riuscito a lasciare il segno in questo avvio di stagione, frenato da qualche guaio fisico di troppo che ne ha ritardato l'inserimento e la condizione atletica. In quest'ottica, la sosta per le Nazionali è ciò che serviva per lucidare i ferri e mettere carburante nelle gambe, nonostante il giocatore non abbia preso parte al test amichevole di domenica 27 settembre contro il Signa.



Come evidenziato da La Repubblica, l'impatto del classe 2003 nell'organico guidato da Paolo Vanoli non è stato ottimale. Nel club viola però non c'è alcuna apprensione: la dirigenza e lo staff tecnico continuano a riporre piena fiducia nei mezzi del francese, preferendo tutelarlo e accompagnarne la crescita senza addossargli inutili pressioni. Un ritardo di marcia dettato unicamente dagli acciacchi che ne hanno condizionato la continuità di rendimento durante la preparazione.



Dal centro sportivo giungono intanto segnali confortanti: il centrocampista sta intensificando i carichi di lavoro e incrementando i ritmi in seduta singola e doppia. L'obiettivo della Fiorentina è riaverlo tirato a lucido per la ripresa del campionato, quando gli uomini di Vanoli andranno a caccia di punti pesanti nella delicata trasferta contro un Genoa a caccia di riscatto.