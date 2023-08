Repubblica: “Anche Primavera e Fiorentina Femminile costretti a spostarsi dal Viola Park per le partite”

Scrive Repubblica, il Viola Park non ha ancora l’agibilità per questo slitterà anche la sua inaugurazione. Nel frattempo, è stato spostato anche il luogo delle ultime due amichevoli pre- campionato, quella dell’11 e del 12 agosto contro Ofi Creta e Sestri Levante: anziché al Viola Park, e a porte chiuse, la società ha optato per farle al Franchi, con il pubblico che potrà quindi essere presente acquistando il regolare biglietto. In ultimo, anche le prime partite della Primavera e, a seconda dei tempi anche della Fiorentina Women’s, saranno da disputare altrove, sempre per la mancata agibilità.