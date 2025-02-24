Report della Fiorentina: "Test negativi, Kean dimesso dall'ospedale di Verona nella notte"

Buone notizie per Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina era stato ricoverato nella serata di ieri in ospedale dopo la botta presa al volto al 57' della partita contro l'Hellas, è stato dimesso d...

Buone notizie per Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina era stato ricoverato nella serata di ieri in ospedale dopo la botta presa al volto al 57' della partita contro l'Hellas, è stato dimesso dall'ospedale ed è così rientrato a Firenze già oggi. Di seguito il report del club viola: "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".