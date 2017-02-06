Report ACF: Kalinic e Saponara indisponibili. Queste le loro condizioni

Gonzalo e Tatarusanu hanno recuperato, Kalinic e Saponara no...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2017 14:41

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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