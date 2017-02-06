Report ACF: Kalinic e Saponara indisponibili. Queste le loro condizioni
Gonzalo e Tatarusanu hanno recuperato, Kalinic e Saponara no...
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2017 14:41
Kalinic e Saponara non prenderanno parte alla trasferta di Roma. Questo il comunicato della Fiorentina in merito alle loro condizioni:
"Nikola Kalinic ha svolto la sessione odierna di allenamento ancora in maniera differenziata per gli esiti del trauma contusivo al ginocchio destro. L’evoluzione è positiva con l’esecuzione dell’allenamento in assenza di dolore; tuttavia rimangono condizioni di rischio che ne controindicano la disponibilità per domani.
Riccardo Saponara sta completando il percorso riabilitativo del trauma distorsivo alla caviglia sinistra, svolgendo il lavoro con il resto del gruppo."