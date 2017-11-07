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REPORT ACF BADELJ, LESIONE DI PRIMO GRADO AL BICIPITE FEMORALE. NIENTE NAZIONALE

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj ha riportato, nel corso della partita di domenica scorsa, una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per tale motivo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 13:15
REPORT ACF BADELJ, LESIONE DI PRIMO GRADO AL BICIPITE FEMORALE. NIENTE NAZIONALE - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj ha riportato, nel corso della partita di domenica scorsa, una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per tale motivo non risponderà alla chiamata della sua Nazionale.

Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

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