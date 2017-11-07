REPORT ACF BADELJ, LESIONE DI PRIMO GRADO AL BICIPITE FEMORALE. NIENTE NAZIONALE
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj ha riportato, nel corso della partita di domenica scorsa, una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per tale motivo...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 13:15
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj ha riportato, nel corso della partita di domenica scorsa, una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per tale motivo non risponderà alla chiamata della sua Nazionale.
Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.