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Repka è stato accolto così da altri prigionieri: "Benevenuto all'inferno" e "Qui morirai"

Tomas Repka, ex difensore dello Sparta Praga e della Fiorentina è svtato accolto nella prigione di Ruzyne a Praga da altri prigionieri con frasi minacciose: "Benvenuto all'inferno" e "Qui morirai". Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 11:09
Repka è stato accolto così da altri prigionieri: "Benevenuto all'inferno" e "Qui morirai" - 14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
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Tomas Repka, ex difensore dello Sparta Praga e della Fiorentina è svtato accolto nella prigione di Ruzyne a Praga da altri prigionieri con frasi minacciose: "Benvenuto all'inferno" e "Qui morirai". Il giocatore classe 1974 dovrà stare ancora due anni e mezzo in carcere per appropriazione indebita dopo aver venduto una macchina della sua ex moglie Vladka Erbova.

Questa la dichiarazione di Repka: "Non ho paura e non devo prepararmi, non ci vado per 15 o 10 anni, però per un periodo limitato. Credo che mi farà bene".

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