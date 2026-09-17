Repice: “Mastantuono è un grande giocatore, deve dimostrare di che pasta è fatto”

“Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli penso che metterà un blocco basso e proverà a ripartire"

Francesco Repice, storica voce di Radio Rai, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha provato a delineare lo scenario della sfida di domenica al Franchi, dove la Fiorentina di Vanoli affronterà il Napoli di Allegri.

Secondo Repice, la Fiorentina potrebbe adottare un atteggiamento prudente: «Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli. Credo piuttosto che sceglierà un blocco basso, cercando di ripartire in contropiede. Una grande squadra deve saper trovare il modo di scardinare una difesa così organizzata. Se invece dovesse cadere nella trappola, rischierebbe di andare incontro a una brutta partita».

Per il giornalista, sarà quindi fondamentale avere pazienza e muovere il pallone con intelligenza, fino a trovare lo spazio per servire la prima punta: «Bisogna avere pazienza e poi andare a cercare l'attaccante, un po’ come fa l’Inter con Pio Esposito».

Infine, Repice si è soffermato anche su Mastantuono, dal quale i tifosi viola si aspettano una nuova prestazione di livello: «C’è una questione: i grandi giocatori devono dimostrare sempre di che pasta sono fatti. Mastantuono è uno che sa giocare a pallone».