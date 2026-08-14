Rep: "Pellegrino salta la Coppa Italia per le ultime formalità burocratiche: debutto con la Roma"

Pellegrino non sarà disponibile con il Benevento

La Fiorentina piazza il nono acquisto della sessione estiva con l’arrivo ufficiale di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino classe 2001 arriva dal Parma a titolo definitivo per 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus legati al rendimento. Dopo aver completato le visite mediche, Pellegrino ha firmato un contratto di cinque anni con uno stipendio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione.

L’operazione era stata avviata da tempo dalla dirigenza viola, ma ha ricevuto l’accelerata decisiva dopo la definizione del trasferimento di Roberto Piccoli al Bologna. Pellegrino, però, non sarà a disposizione per l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento: le ultime pratiche burocratiche ne hanno infatti rinviato il debutto.

Il primo appuntamento con la nuova maglia dovrebbe quindi essere la prima giornata di campionato contro la Roma. Lo riporta La Repubblica.