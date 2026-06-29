Rep: "Lazzari della Lazio, sotto contratto fino al 2027, è tra i nomi seguiti per sostituire Dodô"

Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze complessive, di cui 9 da titolare

La Fiorentina sta valutando diversi profili per sostituire Dodô, nel caso in cui dovesse partire. Tra i nomi monitorati dal club viola figura anche Manuel Lazzari della Lazio. Il terzino biancoceleste ha vissuto una stagione condizionata da diversi infortuni, che ne hanno limitato continuità e minutaggio.

Il classe 1993 è legato alla Lazio da un contratto fino al 2027. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze complessive, di cui 9 da titolare, per un totale di 933 minuti giocati, mettendo a referto un solo assist. Lo riporta La Repubblica.