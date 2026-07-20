Reginaldo: "La Fiorentina ha fatto la scelta giusta con Viery, la cessione di Dodò sarebbe una grande perdita"

Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo sui due connazionali attualmente nella rosa dei viola

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo, ha parlato all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Ecco le parole dell'ex calciatore brasiliano:

Sulle difficoltà di arrivare dal Brasile

"Cambiano completamente tutte le abitudini. Io sono arrivato in Italia a 16 anni a Treviso e cambia tutto, devi fare da solo, devi imparare a fare certe cose. Devi mettere la testa nel cuscino lontano dalla tua famiglia, dalla tua casa e dalle tue abitudini. La voglia e quello che volevo diventare mi hanno dato la forza. Sognavo di diventare calciatore e quando ho avuto la possibilità di venire qui ho cercato di dare sempre il massimo e vivevo il presente"

Su Viery:

"Per un difensore brasiliano non è facile inserirsi, nel calcio brasiliano disciplina ne abbiamo poca. Ci vorrà un po' di tempo ma la Fiorentina ha fatto la scelta giusta, è difficile perché noi non facciamo tanta tattica ma se uno è applicato si impara subito. Un mese può bastare per capire quello che si deve fare".

Sulla partenza di Dodò:

"Ora come ora è un terzino molto forte, sarebbe una grande perdita. Sa fare le due fasi, quando si è fatto male Wesley pensavo potessero chiamare lui. Sarebbe una grossa perdita per la Fiorentina e anche il suo atteggiamento fuori e dentro il campo fa bene al gruppo"

Sulla nuova Fiorentina:

"Penso che la scelta di Fabio Grosso sia una buonissima scelta, ha fatto vedere un bel calcio a Sassuolo lo scorso anno. Cambiando tanto non vedi subito i risultati ma penso che il mister possa fare benissimo e far divertire il popolo fiorentino"

Su Kean:

"Penso che se Kean sta bene fisicamente ci sono pochi attaccanti con la sua forza e capacità di attaccare la profondità. Fa reparto e quando ci sono spazi può fare veramente male. Darei ancora fiducia a lui se sta bene può tornare a livelli alti"

Su un ritorno a Firenze:

"Il 29 Agosto sarò a Firenze anche io per la partita del centenario della Fiorentina"