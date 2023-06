Redknapp: “West Ham superiore alla Fiorentina, vincerà 2-1 la finale di Conference League”

Harry Redknapp ha così parlato in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: “È il migliore che ci sia. Due squadre della Premier League in altrettante finali europee vorranno pur dire qualcosa. Certo, si potrà obiettare che ci sono arrivate anche tre formazioni italiane. Ma reputo che il tipo di calcio che offre in questo momento l’Inghilterra sia ancora il migliore. La riprova? Oggi la squadra più forte al mondo è il Manchester City”, si legge sul Corriere Sport-Stadio.

Infine, parlando nello specifico della finale di Praga: “Come in tutte le finali le due squadre partiranno alla pari, almeno sulla carta, anche se credo che il West Ham abbia nel complesso valori superiori rispetto ai viola. Se dovessi fare un pronostico, direi che a Praga finirà 2-1 in favore degli Hammers”.