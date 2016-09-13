Rebus recupero Genoa-Fiorentina: Dicembre, o addirittura Gennaio? Oggi la decisione

Dicembre o addirittura Gennaio, queste le due possibilità...

E' diventato un vero e proprio rebus il recupero di Genoa-Fiorentina, gara sospesa al 28' del primo tempo, Domenica, sul punteggio di 0-0.

Vi sono molti intrecci che posticipano la data del recupero a due ipotesi: la prima (ovvero la più quotata) è che la gara venga recuperata Giovedì 15 Dicembre, altrimenti la seconda ipotesi slitta addirittura all'anno nuovo, ovvero all' 11 Gennaio del 2017 di Mercoledì. Nel caso in cui queste siano le soluzioni proposte dalla società Genoana alla Lega calcio, spetterà poi alla Fiorentina indicare la data preferita tenendo conto dei propri impegni. La terza ed ultima ipotesi si assesta al 18 Gennaio, anche se, sembra la data meno presa in considerazione. Oggi la decisione, Firenze attende...