Rebus portiere e fuga dallo Sporting: Rui Patricio ufficiale al Wolverhampton
E' notizia di qualche giorno il caos che attanaglia lo Sporting Lisbona (LEGGI QUI) dove in sei giocatori hanno chiesto la cessione per l'aggressione. E per la porta il Napoli cercava Rui Patricio, un...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 11:07
E' notizia di qualche giorno il caos che attanaglia lo Sporting Lisbona (LEGGI QUI) dove in sei giocatori hanno chiesto la cessione per l'aggressione. E per la porta il Napoli cercava Rui Patricio, un nome mai accostato alla Fiorentina che avrebbe puntato molto su Meret ma poteva essere un profilo giusto. Problema mai posto, ma subito risolto: il Wolverhampton lo ufficializza e lo allontana dalla Serie A.