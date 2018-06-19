Rebus portiere e fuga dallo Sporting: Rui Patricio ufficiale al Wolverhampton

E' notizia di qualche giorno il caos che attanaglia lo Sporting Lisbona (LEGGI QUI) dove in sei giocatori hanno chiesto la cessione per l'aggressione. E per la porta il Napoli cercava Rui Patricio, un...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2018 11:07

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