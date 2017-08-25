Real Madrid-Fiorentina fa il botto in tv, sfiorato il 10% di share con oltre un milione di spettatori
Ascolti altissimi che testimoniano il fascino di una sfida che sicuramente non ha deluso le attese
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2017 13:12
La gara tra Real Madrid e Fiorentina valida per il trofeo Bernabeu è stata vista da 1.045.000 spettatori con il 9,46% di share in seconda serata. Ascolti altissimi, per una amichevole, che testimoniano il fascino di una sfida che sicuramente non ha deluso le attese.
Fonte: La Nazione