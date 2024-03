Ranking, prezioso il successo della Fiorentina in Conference: essa vale come la Champions per i punti 

Il turno di Europa e Conference League è stato eccellente per il contingente italiano: tre vittorie e un pareggio. La Roma ha steso il Brighton, diretto concorrente in quanto inglese. L’Atalanta ha messo sotto nel gioco (anche se pareggiando) lo Sporting nella sua cattedrale. Il Milan ha rifilato quattro gol allo Slavia Praga, ma preziosissimo è stato il successo all’ultimo istante della Fiorentina contro il Maccabi, in Conference League. Perché per acquisire punti non si fanno differenze tra tornei, la Conference vale come la Champions.

Il coefficiente stagionale di una federazione, infatti, viene calcolato sommando i punti ottenuti da tutte le sue squadre in una determinata stagione delle tre coppe, e dividendo la somma totale per il numero di club in corsa. Il ranking acquista maggior rilevanza adesso perché dalla prossima annata cambierà tutto in Champions e le partecipanti diventeranno 36. Fra le quattro nuove poltrone, due andranno ai club dei due campionati che l’anno prima hanno avuto il miglior ranking. Ecco perché adesso i calcoli vengono evidenziati con continuità per informare la maggior parte dei tifosi dopo ogni tornata delle competizioni europee. Il quotidiano, inoltre, dirama oggi anche le sue percentuali relative al passaggio del turno dei gigliati in Conference League. Il passaggio del turno della Fiorentina, infatti, è dato al 65%: la partita pazza di giovedì ha dato un buon vantaggio ai viola, che però non possono fidarsi di sé stessi (troppi alti e bassi all’interno delle partite) e del Maccabi Haifa, che ha dimostrato di avere gamba e anche un discreto livello tecnico. Alcuni errori hanno macchiato la prova di Budapest, i viola devono governare con più personalità il match di ritorno senza commettere l’errore di difendere il gol di vantaggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.