Ranieri: “Vanoli ci ha ridato entusiasmo. Vogliamo far vedere di cosa siamo fatti”

"Non è stato l’inizio che ci eravamo prefissati però il campionato è ancora lungo"

Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Venezia-Fiorentina, soffermandosi sulla settimana vissuta dalla squadra dopo un inizio di stagione complicato.

Luca, è stata una settimana particolare per voi. Come l’avete vissuta, anche a livello di gruppo e spogliatoio?

«Sicuramente è stata una settimana particolare. Non è stato l’inizio che ci eravamo prefissati e che avevamo sperato, però il campionato è ancora lungo. È arrivato il mister, che molti di noi conoscevano già, e siamo pronti a ripartire».

Si riparte da Vanoli, che è stato un vostro punto di forza l’anno scorso e deve esserlo anche quest’anno. Come l’hai ritrovato?

«Più carico di prima. Ci ha dato un’energia incredibile. Abbiamo lavorato per quattro giorni con grande intensità, ci ha ridato entusiasmo e non vediamo l’ora di iniziare la partita e far vedere di cosa siamo fatti».