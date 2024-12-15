Ranieri: "Italiano non è venuto a salutare prima della partita. Ad inizio anno ci siamo guardati in faccia"

Luca Ranieri ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro il Bologna, queste le parole del difensore della Fiorentina:"Tanto rammarico dopo il primo tempo perchè avevamo fatto davvero bene e cre...

Luca Ranieri ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta contro il Bologna, queste le parole del difensore della Fiorentina:

"Tanto rammarico dopo il primo tempo perchè avevamo fatto davvero bene e creato tante occasioni per fare gol. Poi nel secondo tempo tanti errori, tanti lanci lunghi e cose che non avevamo preparato. Il Bologna ci ha fatto gol e poi si sono chiusi bene. Voglio fare le mie più sentite condoglianze al mister, volevamo portare a casa dei punti per lui, non vediamo loro di abbracciarlo al campo. Ho visto l'esultanza di Italiano, non voglio dire nulla, non è venuto a salutare prima della gara, va bene così.

Dopo il nostro inizio difficile ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che così non potevamo andare avanti, ci alleniamo con il sorriso e allenandosi con il sorriso e con il lavoro i risultati sono venuti. Mi aspettavo Comuzzo così forte perché si allena con noi dallo scorso anno e avevo visto le sue potenzialità. Pietro è molto giovane ma è anche tanto tanto forte"

LE PAROLE DI ITALIANO IN SALA STAMPA DOPO LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/italiano-risponde-a-prade-ho-esultato-cosi-ad-ogni-vittoria-vicino-a-palladino-la-fiorentina-e-forte/280979/