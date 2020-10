Ranieri: “Il calciomercato deve chiudere prima. Un problema per noi. Verre ha qualità avrà più spazio se…”

Queste le parole del tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, rilasciate a Sky dopo Fiorentina-Sampdoria:

“Ho rivisto la Sampdoria del post lockdown anche commettendo degli errori certo ma non hanno mai mollato e sono contento. Ramirez? Ho un bel rapporto, ci ho parlato e da professionista mi ha detto che le voci di mercato non lo preoccupavano e l’ho schierato. Io sono per la chiusura del mercato in anticipo, anche perché negli ultimi due-tre giorni si sbrigano tutti. Per noi allenatori è un danno. Candreva ha migliorato lo squadra, lo volevo anche a Leicester aspetto anche Keita Balde, con questa intensità possiamo fare bene. Non parlo di altri giocatori che potrebbero andare via o arrivare, pensate che sul pullman prima di partire sono stato costretto a far scendere Vieira… Verre? Ha molta qualità e determinazione, se parte Ramirez e resta lui avrà poi spazio, un gran gol poi ovviamente dipende da partita a partita… Il Covid? Ci siamo ormai abituati, credo che la Lega abbia fatto bene a sospendere la gara del Genoa però con meno di 10 contagi credo si debba giocare”.