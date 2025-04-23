Ranieri: "Fondamentale per l'Europa. C'è rammarico ma anche consapevolezza, dobbiamo fare lo step"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato prima del Cagliari, partendo da qualche battuta sul suo compleanno: "Si spera di festeggiare il compleanno...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato prima del Cagliari, partendo da qualche battuta sul suo compleanno: "Si spera di festeggiare il compleanno al meglio. Abbiamo recuperato energie. E' una gara fondamentale per restare attaccati alla zona europea. Dobbiamo fare una bella vittoria, siamo concentrati e vogliamo fare una bella partita".

Poi ha proseguito sui punti mancanti con le squadre della parte destra della classifica: "C'è rammarico ma anche la consapevolezza che siamo una grande squadra perché abbiamo battuto quasi tutte le big. Oggi dobbiamo fare questo step in più che ci manca in una gara decisiva".

Infine, sulla preparazione della sfida dopo il rinvio: "Menomale che ci ha ospitato. Ci siamo preparati bene".