Ranieri esalta Kean: "Può arrivare a 30 gol. È un super professionista, siamo fieri di averlo con noi"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel recupero di campionato contro l’Inter: "Serata incredibile. Eravamo in emergenza, tirato fuori...

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel recupero di campionato contro l’Inter: "Serata incredibile. Eravamo in emergenza, tirato fuori qualcosa di stratosferico. Complimenti a tutta la squadra".

Su Kean: "Può arrivare a 30 gol, tanta roba avere con noi Moise. E' un super professionista e siamo fieri di averlo come compagno. Deve continuare così".

Infine: "Sognare non costa nulla, dobbiamo continuare a toglierci queste soddisfazioni".

KEAN: “HO TROVATO UNA FAMIGLIA, NE AVEVO BISOGNO. ORA VOGLIO RIPAGARE LA FIORENTINA E PORTARLA DOVE MERITA”

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