Ranieri: “Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve il sostegno dei nostri tifosi”

Luca Ranieri, il capitano della Viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Fiorentina, persa 2-0 per la squadra di Bergamo, queste sono le sue parole: “Il confronto a fine gara con i tifosi ci ha caricato. Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi”.

Sulla classifica: “Siamo consapevoli della situazione in cui siamo: giusto anche aver paura per mantenere gli occhi ben aperti. Dobbiamo risollevarci tutti insieme e la Fiorentina deve lottare su ogni pallone”.

Sulla fascia da capitano: “Mi ha fatto piacere che il mister riponga molta fiducia in me. Una situazione che fa male a tutta la squadra, ma al tempo stesso serve crescere tutti insieme. Stasera abbiamo fatto una bella partita, ma non basta: già questa settimana lotteremo per vincere”.