1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ranieri: “Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve il sostegno dei nostri tifosi”

News

Ranieri: “Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve il sostegno dei nostri tifosi”

Redazione

30 Novembre · 22:02

Aggiornamento: 30 Novembre 2025 · 22:02

TAG:

Ranieri

Condividi:

di

Luca Ranieri, il capitano della Viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Fiorentina, persa 2-0 per la squadra di Bergamo, queste sono le sue parole: “Il confronto a fine gara con i tifosi ci ha caricato. Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi”.

Sulla classifica: “Siamo consapevoli della situazione in cui siamo: giusto anche aver paura per mantenere gli occhi ben aperti. Dobbiamo risollevarci tutti insieme e la Fiorentina deve lottare su ogni pallone”.

Sulla fascia da capitano: “Mi ha fatto piacere che il mister riponga molta fiducia in me. Una situazione che fa male a tutta la squadra, ma al tempo stesso serve crescere tutti insieme. Stasera abbiamo fatto una bella partita, ma non basta: già questa settimana lotteremo per vincere”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio