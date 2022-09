Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Conference League contro l’RFS Riga. “Per me oggi è una partita importante, il mister e le società hanno creduto in me e non li voglio deludere. Quando il mister ci chiede di essere feroci vuole che diamo tutto noi stessi durante la partita. Loro sono una squadra organizzata ma faremo il nostro meglio per batterli”.