Ranieri: “Avremo la nostra rivincita. Siamo pronti, dobbiamo portare la Conference a Firenze”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il difensore viola, Luca Ranieri, ha così parlato: “Arrivare due anni di fila in finale di Conference non è un risultato da tutti. Noi ci siamo riusciti, peccato non aver ripetuto anche in coppa Italia, quest’anno avremo la nostra rivincita, siamo pronti per la finale!”

Sulla grinta in campo: “Non ho segreti da svelare, sono un giocatori cosi in campo, non fingo niente. Alcune volte mi faccio prende troppo dalla partite, sprecando energie e prendendo qualche cartellino di troppo”.