Ranieri annuncia: "A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta"

Si era già congedato una volta Claudio Ranieri, quando nel maggio 2024 aveva ricevuto il saluto commosso del pubblico di Cagliari, debitore della promozione in Serie A nel 2022 - la seconda dopo quell...

Si era già congedato una volta Claudio Ranieri, quando nel maggio 2024 aveva ricevuto il saluto commosso del pubblico di Cagliari, debitore della promozione in Serie A nel 2022 - la seconda dopo quella 1990 - e la salvezza conquistata la penultima giornata dello scorso campionato. Il 21 maggio all'età di 72 anni, il tecnico campione d’Inghilterra nel 2016, aveva annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio, disputando la sua ultima partita due giorni dopo contro la Fiorentina, vinta dalla Viola per 3-2. Ma il destino volle che una carriera lunga 38 anni non dovesse avere il suo epilogo in una sconfitta. E così, con la benedizione dei Friedkin e delle inaspettate (e contestate) scelte sulla gestione della panchina della Roma, passata dalle mani di De Rossi a quelle di Juric, il tecnico romano è stato richiamato in servizio per risollevare le sorti della squadra. Il pubblico giallorosso non ha potuto fare altro che accoglierlo a braccia aperte per la terza volta. Complice la dichiarazione d’amore per cui “alla Roma non posso dire di no”. Ma saranno gli ultimi mesi su una panchina per Sir Claudio. Il nuovo annuncio di Ranieri è arrivato nel corso dell'intervista rilasciata alla trasmissione Dribbling di Rai2, prevista nel palinsesto di sabato 18 gennaio. Il tecnico ha così dichiarato: "A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta. Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell'elitè del calcio italiano ed europeo".

CM.COM: “LO SCAMBIO KOUAME-SANABRIA È IN VIA DI DEFINIZIONE, ULTIMI DETTAGLI PRIMA DELLE FIRME”

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