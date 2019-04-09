Rai Sport, per il dopo Pioli è Montella in pole position
Secondo quanto riportato da Rai Sport, nei suoi spazi dedicati al telegiornale, per sostituire Stefano Pioli alla guida della Fiorentina si fa spazio in pole position il nome di Vincenzo Montella. Dop...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 19:32
Secondo quanto riportato da Rai Sport, nei suoi spazi dedicati al telegiornale, per sostituire Stefano Pioli alla guida della Fiorentina si fa spazio in pole position il nome di Vincenzo Montella. Dopo Pedullà altre conferme sui colloqui. Seguiranno sviluppi.