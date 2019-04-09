Labaro Viola

Rai Sport, per il dopo Pioli è Montella in pole position

Secondo quanto riportato da Rai Sport, nei suoi spazi dedicati al telegiornale, per sostituire Stefano Pioli alla guida della Fiorentina si fa spazio in pole position il nome di Vincenzo Montella. Dop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 19:32
Rai Sport, per il dopo Pioli è Montella in pole position -
News
Montella
Condividi

Secondo quanto riportato da Rai Sport, nei suoi spazi dedicati al telegiornale, per sostituire Stefano Pioli alla guida della Fiorentina si fa spazio in pole position il nome di Vincenzo Montella. Dopo Pedullà altre conferme sui colloqui. Seguiranno sviluppi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok