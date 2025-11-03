3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:26

Rai rivela: “Nessun nuovo DS, possibile promozione per Goretti o Angeloni con D’Aversa allenatore”

3 Novembre · 20:55

La Fiorentina deve decidere il suo futuro, con Pioli in uscita, si cerca il nuovo allenatore e il sostituto di Pradè

Ore di caos in casa Fiorentina, in attesa della risoluzione con Stefano Pioli che non ha alcuna intenzione di dimettersi, la società viola pensa al futuro tecnico ed anche a chi deve prendere il posto di Daniele Pradè, che sabato si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo. Secondo quanto riportato dal TgR Toscana, si fa sempre più largo l’ipotesi di una promozione interna per sostituire Pradè, con uno tra Angeloni e Goretti che andrebbero a prendersi questo compito, per il ruolo di allenatore arrivano conferme su Roberto D’Aversa che è in pole per sostituire Stefano Pioli.

