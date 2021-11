Radio Bruno, tribuna per Kokorin con l’Empoli. Il russo ha svolto differenziato al Castellani

Sasha Kokorin siederà in tribuna al Castellani. Durante il prepartita di Empoli-Fiorentina, stando a quanto riportato da Radio Bruno, l’attaccante russo ha svolto un allenamento personalizzato all’interno del terreno di gioco del Castellani. Il russo, quindi, non siederà neanche in panchina nonostante fosse stato regolarmente convocato.

LEGGI ANCHE: