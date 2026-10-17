Radio Bruno: "Pongracic e Brescianini verso la titolarità, Viery terzino. Pellegrino in vantaggio su Beto"

Come rivelato da Radio Bruno, Pongracic e Brescianini dovrebbero partire dal primo minuto, a centrocampo Brescianini più di Oulai e davanti Pellegrino con Mastantuono e Njie

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2026 20:04

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