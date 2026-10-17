Radio Bruno: "Pongracic e Brescianini verso la titolarità, Viery terzino. Pellegrino in vantaggio su Beto"
Come rivelato da Radio Bruno, Pongracic e Brescianini dovrebbero partire dal primo minuto, a centrocampo Brescianini più di Oulai e davanti Pellegrino con Mastantuono e Njie
Secondo quanto riportato dal Pentasport, questa è la previsione della probabile formazione della Fiorentina contro il Como: "De Gea tra i pali, difesa a 4 con Jimenez, Dragusin, non c'è Ranieri, ma ci sarà Pongracic con Viery terzino sinistro.
A centrocampo ci sarà Fagioli, Ndour e Brescianini, al momento leggermente avanti su Oulai.
In attacco, su Mastantuono non ci sono dubbi, Njie torna a sinistra e nelle utlime ore un Pellegrino quasi certo, ma l'idea di riproporre Beto dal primo minuto, Vanoli l'ha avuto. Pellegrino avanti nel ballottaggio, ma l'idea di mettere Beto dall'inizio c'è. Atta verso il forfait, per vederlo in campo si andrà dopo la sosta".