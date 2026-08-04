Radio Bruno: “Mastantuono ha accettato la Fiorentina. Viola e Real a colloquio per la definizione”

L'argentino ha dato il suo ok ai viola: ora si tratta con il Real Madrid per definire l'accordo

Continua la corsa della Fiorentina a Franco Mastantuono. Il club viola sta lavorando in queste ore per definire i dettagli dell'operazione che potrebbe portare il talento argentino in Italia. Come confermato da Radio Bruno, il classe 2007 ha detto sì alla Fiorentina, una decisione maturata proprio nelle ultime ore. Sono quindi iniziati i colloqui con il Real Madrid per trovare un accordo definitivo. L'obiettivo è chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile.