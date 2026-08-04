Radio Bruno: "Kean sta bene alla Fiorentina ma l'attaccante sarebbe disponibile ad ascoltare eventuali offerte"

L'opinione del giornalista Filippo Caroli sui movimenti di mercato della Fiorentina a 20 giorni dall'inizio del campionato

Durante l'edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno, il giornalista sportivo Filippo Caroli ha aggiornato sulle ultime in casa Fiorentina.

Ecco l'opinione del giornalista sulle prossime mosse di mercato della Fiorentina:

"La Fiorentina è estremamente carente nella zona di attacco per il momento. Davanti ok Mastantuono ma di esterni offensivi ancora non ce ne sono, c'è ancora parecchio da lavorare. Due-tre acquisti ce li possiamo aspettare e poi il discorso sulle cessioni.

Ci sono dei giocatori come Nzola e Sottil che appesantiscono le casse societarie e vengono da stagioni difficili. Bisogna avere fantasie per piazzare questi profili."

Su Kean:

"Lo scenario è leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato ieri sera, la posizione societaria è quella. Sul lato Kean non è cambiato assolutamente nulla dopo la posizione della società, filtra un no comment. La linea è che Kean sta bene alla Fiorentina, c'è un sentimento di gratitudine per i colori viola però è disponibile ad ascoltare le offerte che arriveranno sul tavolo. Bisogna continuare a tenere le antenne dritte perché se dovessero arrivare offerte la Fiorentina e Kean le valuteranno. Il Como non ha presentato nessuna offerta ma solo un'interesse, un semplice sondaggio. C'è anche il discorso relativo alle tempistiche, oltre un tot non si andrà. Un conto è sostituire Kean l'8 Agosto, un conto a fine mercato"

Su Chiesa:

"Sta molto bene al Liverpool, quella viola non è una prospettiva in questo momento"