Radio Bruno, domani la presentazione di Commisso. Attesa una marea viola per il presidente
Secondo quanto raccontato da Radio Bruno Toscana, Rocco Commisso si presenterà ufficialmente nella giornata di domani, precisamente nel pomeriggio. E' prevista la presenza di tantissimi tifosi per sal...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 14:30
Secondo quanto raccontato da Radio Bruno Toscana, Rocco Commisso si presenterà ufficialmente nella giornata di domani, precisamente nel pomeriggio. E' prevista la presenza di tantissimi tifosi per salutare l'arrivo del nuovo presidente della Fiorentina. Già alcune bandiere americane spuntano in città