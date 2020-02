Di Gabriele Caldieron

Raddoppio Fiorentina, al 18’ rigore concesso da Irrati dopo il controllo del VAR per fallo di mano commesso da Ramirez. Dal dischetto il serbo calcia fortissimo forse in modo non molto preciso. Audero intuisce e la tocca ma non basta. 0-2, la firma è di Vlahovic.