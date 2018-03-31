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Raddoppio di Chiesa al 18' minuto, palla geniale di Saponara

Raddoppia la Fiorentina al 18' del secondo tempo. Recupera il pallone Dabo sulla mediana e appoggia per Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2018 16:11
Raddoppio di Chiesa al 18' minuto, palla geniale di Saponara - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
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Raddoppia la Fiorentina al 18' del secondo tempo. Recupera il pallone Dabo sulla mediana e appoggia per Chiesa. Il figlio d'arte chiama e ottiene il triangolo in area da Saponara e calcia di potenza sotto la traversa. Bellissimo gol "stile Barcellona" della Fiorentina e 2-0 meritato.

Da dire che Dabo sia entrato molto bene in campo recuperando molti palloni

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