Raddoppio di Chiesa al 18' minuto, palla geniale di Saponara

Raddoppia la Fiorentina al 18' del secondo tempo. Recupera il pallone Dabo sulla mediana e appoggia per Chiesa

Raddoppia la Fiorentina al 18' del secondo tempo. Recupera il pallone Dabo sulla mediana e appoggia per Chiesa. Il figlio d'arte chiama e ottiene il triangolo in area da Saponara e calcia di potenza sotto la traversa. Bellissimo gol "stile Barcellona" della Fiorentina e 2-0 meritato.

Da dire che Dabo sia entrato molto bene in campo recuperando molti palloni