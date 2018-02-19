Rabbia viola: gialli a senso unico, espulsione e goal evitabile. Tutto il rammarico di Pioli...

La Nazione in edicola oggi si sofferma inevitabilmente sulla sfida andata in scena ieri, tra Atalanta e Fiorentina: "Pioli non ci sta". Milan Badelj porta avanti i viola, poi il pareggio di Petagna e...

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2018 10:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic

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