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Rabbia viola: gialli a senso unico, espulsione e goal evitabile. Tutto il rammarico di Pioli...

La Nazione in edicola oggi si sofferma inevitabilmente sulla sfida andata in scena ieri, tra  Atalanta e Fiorentina: "Pioli non ci sta". Milan Badelj porta avanti i viola, poi il pareggio di Petagna e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:31
Rabbia viola: gialli a senso unico, espulsione e goal evitabile. Tutto il rammarico di Pioli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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La Nazione in edicola oggi si sofferma inevitabilmente sulla sfida andata in scena ieri, tra  Atalanta e Fiorentina: "Pioli non ci sta". Milan Badelj porta avanti i viola, poi il pareggio di Petagna e l'espulsione di Milenkovic da parte dell'arbitro Maresca. Ed il tecnico gigliato a fine match: "Gialli a senso unico".

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