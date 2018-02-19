Rabbia viola: gialli a senso unico, espulsione e goal evitabile. Tutto il rammarico di Pioli...
La Nazione in edicola oggi si sofferma inevitabilmente sulla sfida andata in scena ieri, tra Atalanta e Fiorentina: "Pioli non ci sta". Milan Badelj porta avanti i viola, poi il pareggio di Petagna e...
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:31
La Nazione in edicola oggi si sofferma inevitabilmente sulla sfida andata in scena ieri, tra Atalanta e Fiorentina: "Pioli non ci sta". Milan Badelj porta avanti i viola, poi il pareggio di Petagna e l'espulsione di Milenkovic da parte dell'arbitro Maresca. Ed il tecnico gigliato a fine match: "Gialli a senso unico".