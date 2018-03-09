Il Quotidiano Sportivo nel ricordo di Astori: Davide eterno
"Davide eterno". Titola così l’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Da...
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 12:23
"Davide eterno". Titola così l’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.