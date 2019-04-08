Qui Arsenal, 25mln alla Fiorentina per Veretout. Il giocatore potrebbe sostituire Ramsey
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2019 19:50
Dall’inghilterra arriva una “sirena” per Veretout: l’Arsenal. I “gunners” non sono nuovi ad interessarsi al francese, infatti, già ai tempi del Nantes era finito sui radar. L’offerta potrebbe ammontare a circa 25mln, e dovrebbe essere il sostituto di Ramsey prossimo sposo della Juventus.