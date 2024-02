Quattro precedenti a San Valentino nell’ultimo decennio, tre vittorie e una sconfitta

Mercoledì si giocherà Bologna-Fiorentina, recupero per la ventunesima giornata di Serie A. La partita sarà disputata durante il giorno di San Valentino alle ore 19:00, negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha giocato nel giorno degli innamorati quattro volte. Nel 2015 i viola hanno battuto il Sassuolo a Reggio Emilia con la doppietta di Babacar e il gol di Salah, partita terminata 1-3 con Berardi marcatore per i neroverdi. La stagione seguente al Franchi la Fiorentina sconfisse l’Inter per 2-1 con gol di Borja Valero e Babacar (al 91esimo) in rimonta dopo che per i nerazzurri aveva segnato Brozovic. Nel 2021 invece i gigliati uscirono sconfitti da Marassi contro la Sampdoria, per i blucerchiati segnarono Keita e Quagliarella, per i viola Dusan Vlahovic. Due anni fa la Fiorentina espugnò il Picco di La Spezia con un gol ad un minuto dalla fine di Amrabat, che chiuse il punteggio sul 1-2, dopo che l’ex Agudelo aveva pareggiato al vantaggio iniziale di Piatek.

DODO SCALPITA, POTREBBE RIENTRARE A BREVE