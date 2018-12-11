Quasi un milione di euro speso per Ackermann classe 2001, ecco l'ultimo colpo di Corvino

Robert Ackermann classe 2001 è un nuovo giocatore della Fiorentina da pochi giorni, infatti è stata proprio la società viola a ufficializzare l’acquisto per la primavera. Secondo quanto riportato dai...

Robert Ackermann classe 2001 è un nuovo giocatore della Fiorentina da pochi giorni, infatti è stata proprio la società viola a ufficializzare l’acquisto per la primavera. Secondo quanto riportato dai media svedesi, la società viola ha speso 850mila euro per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore del Bollklubben Häcken. Le visite mediche sono state svolte già una settimana fa.