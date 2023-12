Quarta out per influenza, Bonaventura ancora alle prese col trauma al piede destro. Il report

Martinez Quarta e Giacomo Bonaventura non saranno a disposizione per la sfida di domani contro il Monza. Di seguito il comunicato pubblicato dalla Fiorentina: “REPORT MEDICO. ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la partita di domani con il Monza: Comuzzo e Martinez Quarta a causa di una sindrome influenzale, Bonaventura, invece, ha svolto allenamento differenziato ma non ha ancora completamente recuperato dal trauma al piede destro”.