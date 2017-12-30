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Quanto incidono i gol del proprio centravanti sul rendimento della squadra? Fiorentina penultima

Interessante studio della Gazzetta dello Sport che analizza i gol realizzati dai bomber di ogni squadra di serie A e quanto i gol incidono sul rendimento delle squadre. In questa speciale classifica l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 10:53
Quanto incidono i gol del proprio centravanti sul rendimento della squadra? Fiorentina penultima - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Interessante studio della Gazzetta dello Sport che analizza i gol realizzati dai bomber di ogni squadra di serie A e quanto i gol incidono sul rendimento delle squadre. In questa speciale classifica la Fiorentina occupa la penultima posizione del campionato, dove si sono presi in considerazione i gol del Cholito Simeone. Ecco i dati della Gazzetta.

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