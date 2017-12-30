Quanto incidono i gol del proprio centravanti sul rendimento della squadra? Fiorentina penultima
Interessante studio della Gazzetta dello Sport che analizza i gol realizzati dai bomber di ogni squadra di serie A e quanto i gol incidono sul rendimento delle squadre. In questa speciale classifica l...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 10:53
Interessante studio della Gazzetta dello Sport che analizza i gol realizzati dai bomber di ogni squadra di serie A e quanto i gol incidono sul rendimento delle squadre. In questa speciale classifica la Fiorentina occupa la penultima posizione del campionato, dove si sono presi in considerazione i gol del Cholito Simeone. Ecco i dati della Gazzetta.