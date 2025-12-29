29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:33

Quando Vanoli disse: “Dicembre sarà vita o morte per la Fiorentina.” In un mese 3 sconfitte in 4 partite

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Andrea Pagni

29 Dicembre · 12:45

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 12:46

ACF FiorentinaVanoli

La Fiorentina ha perso sabato a 12:30 l’ennesimo scontro diretto, questa volta contro il Parma di Cuesta. Una sconfitta che fa male e che lascia il club viola sempre più solo all’ultimo posto. Una partita che doveva essere fondamentale per le speranze di salvezza della Fiorentina. E lo sa bene Vanoli che aveva individuato in dicembre il mese chiave per la Fiorentina. Infatti Vanoli prima della partita con il Sassuolo disse:

A dicembre iniziano le gare vere. È un mese fondamentale dove la palla deve diventare ‘vita o morte’ per noi. Ogni partita d’ora in avanti sarà decisiva per capire chi siamo.

Parole che oggi suonano come macigni se consideriamo che il mese della squadra di Vanoli è stato a dir poco disastroso. Sconfitta con figuraccia a Sassuolo, sconfitta nello scontro diretto con il Verona. Vittoria contro l’Udinese seguita dalla sconfitta per 1-0 a Parma. 3 partite perse ed 1 vittoria nel mese decisivo. Nel mentre lo spogliatoio è sempre più spaccato, c’è stato bisogno di togliere la fascia da capitano a Ranieri e siamo sempre più ultimi. Se era il mese fondamentale per capire chi siamo viene da pensare che siamo retrocessi

