Quale futuro per Bove? Nazione: “Serviranno fino a tre mesi per gli accertamenti per patologie genetiche”
Quale futuro aspetta Edoardo che ha tanta voglia di «gioca'» e di uscire dall'ospedale di Careggi? Servirà tempo e pazienza. Non si gioca con la sorte, che alla fine gli è stata benevola. Le risposte...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 08:58
Quale futuro aspetta Edoardo che ha tanta voglia di «gioca'» e di uscire dall'ospedale di Careggi? Servirà tempo e pazienza. Non si gioca con la sorte, che alla fine gli è stata benevola. Le risposte di alcuni accertamenti per patologie genetiche avranno bisogno da uno a tre mesi di tempo. Ma Edo è vivo, sta bene. Per ora è la cosa più importante. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/bove-potra-tornare-a-giocare-in-italia-gazzetta-sara-decisiva-la-risonanza-magnetica-al-cuore/279310/