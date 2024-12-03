Quale futuro per Bove? Nazione: “Serviranno fino a tre mesi per gli accertamenti per patologie genetiche”

Quale futuro aspetta Edoardo che ha tanta voglia di «gioca'» e di uscire dall'ospedale di Careggi? Servirà tempo e pazienza. Non si gioca con la sorte, che alla fine gli è stata benevola. Le risposte...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2024 08:58

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