QS, quante promesse nella Primavera viola. Meli, Sottil e Gori sulle orme di Chiesa, Baba e..Bernardeschi

Il QS di questa mattina dedica un ampio spazio ai baby talenti viola in ascesa. Sulle orme di Babacar, Bernardeschi e Chiesa..

Il QS di questa mattina dedica un ampio spazio ai baby talenti viola in ascesa. Mentre Corvino resta vigile sul mercato, allo stesso tempo in casa viola si coltivano quelli che saranno i germogli del domani. Non sono pochi infatti i giovani che indossano già la maglia viola e che proseguano nel loro cammino con belle prestazioni e successi con la Primavera, fino arrivare ad una convocazione controfirmata da mister Pioli. D’altronde i precedenti degli ultimi anni hanno visto trasformarsi giovani promesse in campioni. Gli esempi più recenti sono ovviamente Bernardeschi, Babacar e Chiesa.

Numeri e qualità per dare seguito a questa tradizione sono stati adesso ritrovati nei nuovi pupilli Meli, Sottil (altro figlio d’arte), Ranieri, Graiciar e Gori. A questi si aggiungeranno i nuovo arrivati Vlahovic e Kukovec, che dal prossimo giugno rinforzeranno la primavera e daranno filo da torcere alle scelte di mister Pioli.