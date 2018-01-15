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QS, quante promesse nella Primavera viola. Meli, Sottil e Gori sulle orme di Chiesa, Baba e..Bernardeschi

Il QS di questa mattina dedica un ampio spazio ai baby talenti viola in ascesa. Sulle orme di Babacar, Bernardeschi e Chiesa..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 10:27
QS, quante promesse nella Primavera viola. Meli, Sottil e Gori sulle orme di Chiesa, Baba e..Bernardeschi - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il QS di questa mattina dedica un ampio spazio ai baby talenti viola in ascesa. Mentre Corvino resta vigile sul mercato, allo stesso tempo in casa viola si coltivano quelli che saranno i germogli del domani. Non sono pochi infatti i giovani che indossano già la maglia viola e che proseguano nel loro cammino con belle prestazioni e successi con la Primavera, fino arrivare ad una convocazione controfirmata da mister Pioli. D’altronde  i precedenti degli ultimi anni  hanno visto trasformarsi giovani promesse in campioni. Gli esempi più recenti sono ovviamente BernardeschiBabacar e Chiesa.

Numeri e qualità per dare seguito a questa tradizione sono stati adesso ritrovati nei nuovi pupilli MeliSottil (altro figlio d’arte), Ranieri, Graiciar e Gori. A questi si aggiungeranno i nuovo arrivati Vlahovic e Kukovec, che dal prossimo giugno rinforzeranno la primavera e daranno filo da torcere alle scelte di mister Pioli.

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