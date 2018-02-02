Il QS-La Nazione titola: il Corvo si sbilancia
"Il Corvo si sbilancia". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, in relazione alle parole pronunciate da Pantaleo Corvino nel corso della presentazione dei nuovi acquisti di gennaio. Il dire...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 12:12
"Il Corvo si sbilancia". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, in relazione alle parole pronunciate da Pantaleo Corvino nel corso della presentazione dei nuovi acquisti di gennaio. Il direttore generale dell'area tecnica attacca e rivendica le operazioni fatte per difendere i conti in sofferenza e afferma: “Ora possiamo comprare senza vendere.