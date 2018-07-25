Qs, la Fiorentina su El Sharaawy. Ecco il piano per prendere il Faraone..

Come riportato dall'edizione odierna del QS, la Fiorentina vorrebbe prendere El Sharaawy dalla Roma. Questo il piano per portarlo a Firenze..

Capitolo El Shaarawy, i viola dalla somma che arriverebbe dalle cessioni (ancora tutte da mettere a bilancio: Saponara, Eysseric e Rebic) potrebbero ricavare un pacchetto di milioni utile per discutere con la Roma delle prestazioni del “Faraone”. Ma se da un lato Monchi, uomo mercato giallorosso, pare essere possibilista, dall’altro l’ingaggio del giocatore è fuori dalla portata dei parametri (attuali) viola. Forse un contratto spalmato su più anni potrebbe colmare il gap; opzione al momento che resta solo una ipotesi. Intanto sul giocatore c’è da registrare un forte interesse del Torino. A scriverlo è l'edizione odierna del QS